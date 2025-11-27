Dimore Storiche del Lazio | apertura gratuita il 13 e 14 Dicembre | l’elenco completo

La bellezza senza tempo delle dimore storiche del Lazio torna a essere protagonista. Sabato 13 e domenica 14 dicembre, la Regione Lazio offrirà al pubblico un'esperienza unica: l'apertura straordinaria e gratuita di 84 dimore storiche, tra castelli, ville rinascimentali, palazzi nobiliari, parchi monumentali, siti archeologici e giardini di eccezionale valore storico e architettonico. Un appuntamento ormai atteso, pensato per permettere a cittadini, famiglie, studenti e turisti di immergersi nella ricchezza culturale e nell'identità profonda del territorio laziale.

