Diffusione della cultura aeronautica nelle scuole protagonisti oltre 200 studenti
Scuole ferraresi in volo. Prosegue anche per l'anno scolastico in corso il progetto ‘Diffusione della cultura del mondo aeronautico', giunto alla sua seconda edizione e rivolto alle scuole del territorio. L'iniziativa è nata dalla collaborazione tra l'Aeronautica Militare, gli istituti scolastici. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
La violenza di genere riflette una cultura che ancora tollera squilibri di potere e stereotipi radicati. Per contrastarla servono interventi concreti e FederTerziario contribuisce a questo percorso attraverso informazione, formazione e diffusione di buone pratiche, p - facebook.com Vai su Facebook
Diffondere la cultura aeronautica: al via la seconda edizione del progetto nelle scuole ferraresi - Dove sei: Homepage > Lista notizie > Diffondere la cultura aeronautica: al via la seconda edizione del progetto nelle scuole ferraresi ... Come scrive cronacacomune.it
Progetto educativo sull'aeronautica nelle scuole di Ferrara: coinvolte 23 classi - L'aeronautica entra nelle scuole di Ferrara con un progetto educativo che coinvolge 23 classi, offrendo laboratori e simulazioni di volo. Si legge su ilrestodelcarlino.it
Corsi di Aeronautica per 200 studenti a Pesaro, Biancani incontra Stefano Pietropaoli, colonnello dello Stato Maggiore dell’Aeronautica - Il sindaco Andrea Biancani ha ricevuto Stefano Pietropaoli, colonnello dello Stato Maggiore dell’Aeronautica, in occasione dell’avvio dei Corsi di Cultura Aeronautica rivolti agli studenti ... Lo riporta corriereadriatico.it