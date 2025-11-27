Difendere i collegamenti riorganizzare i servizi ascoltare i territori

Ilpiacenza.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Ringraziamo sinceramente il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, e l’assessore ai Trasporti, Irene Priolo, per la posizione chiara e tempestiva espressa in queste ore. La richiesta di istituire immediatamente un tavolo congiunto con Mit, Trenitalia, RFI e Regione va. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

difendere i collegamenti riorganizzare i servizi ascoltare i territori

© Ilpiacenza.it - «Difendere i collegamenti, riorganizzare i servizi, ascoltare i territori»

Contenuti che potrebbero interessarti

difendere collegamenti riorganizzare servizi«Difendere i collegamenti, riorganizzare i servizi, ascoltare i territori» - I consiglieri regionali di maggioranza di Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza: «Nessuna decisione unilaterale può cancellare collegamenti strategici senza coinvolgere i territori interessati» ... Segnala ilpiacenza.it

Cerca Video su questo argomento: Difendere Collegamenti Riorganizzare Servizi