Difendere i collegamenti riorganizzare i servizi ascoltare i territori
«Ringraziamo sinceramente il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, e l’assessore ai Trasporti, Irene Priolo, per la posizione chiara e tempestiva espressa in queste ore. La richiesta di istituire immediatamente un tavolo congiunto con Mit, Trenitalia, RFI e Regione va. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
