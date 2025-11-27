Diego Pettorossi | l’anno della rinascita! Obiettivo Europei di Birmingham 2026

Sprint Zone torna con una nuova puntata dedicata alla velocità azzurra. Ospite di oggi è Diego Pettorossi, il 28enne sprinter bolognese che sta cercando di rilanciare la sua carriera dopo una stagione complessa. Uno dei pochissimi velocisti italiani di livello internazionale a non appartenere a un gruppo sportivo militare, Pettorossi aveva iniziato il 2025 con buoni riscontri nelle gare indoor, prima che una serie di infortuni ne frenasse la continuità e lo costringesse a inseguire una forma mai del tutto raggiunta. Il talento dell’atleta dell’Athletic Elite è però indiscutibile: nel 2024 aveva preso parte ai 200 metri degli Europei di Roma e alle Olimpiadi di Parigi, confermando un potenziale importante. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Diego Pettorossi: l’anno della rinascita! Obiettivo Europei di Birmingham 2026

