Diego Granese riceve la Laurea Honoris Causa di Dottore in Economia e Fiscalità nella Città del Vaticano
Nella suggestiva cornice della Città del Vaticano si è svolta la prestigiosa cerimonia annuale dell’Università Svizzera ISFOA, dedicata al conferimento delle lauree e dei riconoscimenti honoris causa, insieme ai premi alla carriera. Un evento solenne che ha riunito autorità religiose, diplomatiche, figure istituzionali, accademici e personalità del mondo culturale. Tra i protagonisti della giornata spicca Diego Granese, imprenditore, consulente fiscale internazionale e figura di riferimento nel panorama della fiscalità globale, che ha ricevuto la Laurea Honoris Causa in Economia Aziendale, con specializzazione in Economia e Fiscalità Digitale Internazionale, conferita dalla Facoltà di Scienze Economiche e Aziendali. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
