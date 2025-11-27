Die My Love – Recensione | Un viaggio nella frattura emotiva con Jennifer Lawrence

Dopo il passaggio alla Festa del Cinema di Roma, Die My Love arriva finalmente in sala, distribuito da MUBI, portando con sé un’energia inquieta, lucida e dolorosa. Lynne Ramsay costruisce un film che non osserva la fragilità dall’esterno: la abita, la sente, la amplifica in ogni dettaglio visivo e sonoro. Il risultato è un’esperienza intensa, fisica, che mette al centro una donna che non riesce più a riconoscere sé stessa nel mondo che la circonda. Al centro di questo vortice c’è Jennifer Lawrence, qui in una delle prove più potenti, coraggiose e complete della sua carriera. È un’interpretazione che scava, respira, graffia. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

