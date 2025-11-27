Die My Love – Recensione | Un viaggio nella frattura emotiva con Jennifer Lawrence
Dopo il passaggio alla Festa del Cinema di Roma, Die My Love arriva finalmente in sala, distribuito da MUBI, portando con sé un’energia inquieta, lucida e dolorosa. Lynne Ramsay costruisce un film che non osserva la fragilità dall’esterno: la abita, la sente, la amplifica in ogni dettaglio visivo e sonoro. Il risultato è un’esperienza intensa, fisica, che mette al centro una donna che non riesce più a riconoscere sé stessa nel mondo che la circonda. Al centro di questo vortice c’è Jennifer Lawrence, qui in una delle prove più potenti, coraggiose e complete della sua carriera. È un’interpretazione che scava, respira, graffia. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
Argomenti simili trattati di recente
*Die, My Love*: la nuova opera di Lynne Ramsay con una travolgente Jennifer Lawrence arriva con tutta la sua potenza emotiva. Una recensione che esplora dolore, psiche e fragilità attraverso una delle performance più intense dell’anno. Leggi la nostra - facebook.com Vai su Facebook
La recensione a "Dracula: a Love Tale" di Luc Besson. strisciarossa.it/dracula-a-love… Vai su X
Die My Love, la recensione del film con Jennifer Lawrence tra maternità, desiderio e paura - Leggi su Sky TG24 l'articolo Die My Love, la recensione del film con Jennifer Lawrence tra maternità, desiderio e paura ... Scrive tg24.sky.it
Die My Love recensione: un viaggio emotivo complesso che destabilizza - Lontano da qualsivoglia idealizzazione, Die My Love mette a nudo la complessità della maternità e dell'essere coppia. Segnala cinema.everyeye.it
Die My Love, recensione: la centralità di Jennifer Lawrence per un dramma che punta alla performance - partum in Die My Love, un film dal confine narrativo fin troppo bloccato, che rumoreggia e abbaia senza mai incidere davvero. Segnala movieplayer.it