Die My Love | e ora parliamo di Lynne Ramsay
« Will you stay in our lovers’ story? If you stay, you won’t be sorry ». Jennifer Lawrence e Robert Pattinson, uno accanto all’altra, canticchiano i versi di David Bowie mentre dall’autoradio risuona la melodia spensierata di Kooks. Sorridono, sembrano felici: la macchina di presa si focalizza sui dettagli dei loro volti, sulla disinvoltura sottilmente erotica delle loro interazioni. È uno dei momenti più ‘solari’ di Die My Love: una rapida boccata d’ossigeno all’interno di un film logorante, in cui ogni ventata di effimera felicità può costituire il preludio di una nuova, più profonda discesa nell’abisso. 🔗 Leggi su Screenworld.it
