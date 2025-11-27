Die Hard – Un buon giorno per morire | tutto quello che c’è da sapere sul film

Die Hard – Un buon giorno per morire: trama, cast e streaming del film. Questa sera, 27 novembre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Die Hard – Un buon giorno per morire, film del 2013 diretto da John Moore. È il quinto capitolo della saga che vede protagonista Bruce Willis nei panni del poliziotto John McClane. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. John McClane parte per la Russia con l’obiettivo di tirar fuori di prigione il figlio Jack, che è stato arrestato con l’accusa di omicidio. Durante il suo soggiorno a Mosca, John scopre che dietro l’arresto del figlio si nasconde in realtà un piano criminale: il ragazzo è un agente della CIA, da tre anni sul suolo russo col compito di sventare un possibile attacco terroristico grazie all’aiuto di un ex trafficante di armi e uranio, convinto a collaborare con i servizi segreti degli USA. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Die Hard – Un buon giorno per morire: tutto quello che c’è da sapere sul film

