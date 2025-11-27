Dick Van Dyke a un passo dai 100 anni | È mia moglie che mi tiene attaccato al presente Non temo la morte

Dick Van Dyke, uno degli attori più noti d'America, sta per compiere 100 anni. In un'intervista ammette di non aver paura della morte e di essere grato a sua moglie, 46 anni più giovane, per la sua longevità. 🔗 Leggi su Fanpage.it

