Diamanti va a studiare da Pep Guardiola
Da Melbourne a Manchester, passando per Prato e Coverciano. E l’itinerario seguito da Alessandro Diamanti, dopo esser tornato qualche settimana fa in Italia per frequentare il supercorso di Coverciano dopo aver chiuso l’esperienza da allenatore del Melbourne City U23. Ma nei giorni scorsi, l’ex-fantasista pratese è ripartito alla volta dell’Inghilterra, per uno stage al Manchester City di Pep Guardiola: lui stesso ha informato i suoi supporters del viaggio, pubblicando sui suoi profili social numerosi scatti dall’Etihad Stadium, "tana" dei "Citizens". Per Alino si tratta di un ritorno in terra inglese: da giocatore aveva militato in Premier League tra il 2009 ed il 2010, mettendo a segno 7 reti in 29 partite con il West Ham. 🔗 Leggi su Lanazione.it
