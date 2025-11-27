Diagnosi precoce obiettivo chiave per curare ancor meglio il tumore del polmone
La scienza va avanti. E sempre di più, grazie agli studi sulle caratteristiche molecolari delle cellule e sui “segnalatori” che queste presentano, si riescono a mettere in atto terapie mirate per trattamenti personalizzati su ogni paziente. Anche nelle forme più avanzate della patologia, quando la lesione primitiva ha già dato metastasi, si possono insomma trovare approcci specifici e disegnati su misura, caso per caso. Ma mentre la ricerca avanza, rimane un fondamentale obiettivo di sanità da raggiungere: occorre anticipare primo possibile la diagnosi della malattia. Gran parte dei pazienti con tumore polmonare non a piccole cellule (di gran lunga la forma più diffusa),di nuova diagnosi, presenta infatti una patologia in stadio avanzato (stadio IV), ovvero metastatico. 🔗 Leggi su Dilei.it
