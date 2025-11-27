Di Gregorio e difesa cercano conferme. I bianconeri non collezionano due clean sheet di fila contro i sardi dal 2020: la sfida è migliorare la statistica. La Juventus si prepara ad affrontare il Cagliari all’ Allianz Stadium con un obiettivo chiaro in difesa: dare continuità all’ultima prestazione in Champions. I bianconeri hanno mantenuto la porta inviolata nel loro ultimo confronto di Serie A contro i sardi. Il dato statistico, però, impone cautela. La Juventus non colleziona due clean sheet consecutivi contro il Cagliari dal lontano periodo tra aprile 2019 e gennaio 2020. In quel ciclo, la Vecchia Signora ottenne due vittorie. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Di Gregorio chiamato ad essere protagonista contro il Cagliari: i precedenti parlano chiaro. C’è bisogno del supporto del portiere bianconero, le ultime statistiche