Derattizzazione sul territorio comunale | le informazioni utili
Il Dipartimento di Prevenzione, Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Asl Salerno informa che nella giornata di oggi, a Nocera Inferiore, sarà effettuato il trattamento di derattizzazione sull’intero territorio comunale.Le raccomandazioniDurante l’intervento saranno utilizzate esche rodenticide. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
