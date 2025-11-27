Nel panorama dell’animazione moderna, alcune serie si sono distinte per il proprio impatto e successo, diventando veri e propri caposaldi della cultura pop globale. Tra queste, Demon Slayer si è affermata come una delle più influenti degli ultimi anni, segnando un punto di svolta nell’industria dell’anime e conquistando un vasto pubblico di tutte le età. A fianco di essa, Naruto ha rappresentato per decenni un’icona indiscussa, lasciando un’eredità duratura che oggi viene in parte assorbita dal nuovo fenomeno. Questo testo analizza la straordinaria ascesa di Demon Slayer, il suo ruolo come erede di Naruto e il perché sia considerata una serie di portata generazionale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Demon slayer dimostra che naruto è l’erede ideale