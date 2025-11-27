Demolizione immobile via Porta Lecce | strada chiusa al traffico per cinque ore
BRINDISI - Per consentire la demolizione dell’immobile alto circa dieci metri ubicato in prossimità della strada Comunale 80 (via Porta Lecce) angolo via Matteucci, nella giornata di sabato 29 novembre 2025, a partire dalle ore 09 e fino alle ore 14 è stata disposta, in ambo i sensi di marcia. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Altre letture consigliate
Giornata storica per Villanova: iniziata la demolizione dell’ex ristorante La Vela Giornata storica per Villanova. Nella giornata di ieri sono ufficialmente iniziate le opere di demolizione dell’immobile abusivo conosciuto come ex ristorante La Vela, situato a Villan - facebook.com Vai su Facebook
Demolizione immobile via Porta Lecce: strada chiusa al traffico per cinque ore - Per consentire la demolizione dell’immobile alto circa dieci metri ubicato in prossimità della strada Comunale 80 (via Porta Lecce) angolo via Matteucci, nella giornata di sabato 29 novembr ... Lo riporta brindisireport.it
Via Eritrea, svolta dopo decenni: sì alla demolizione del rudere dell'ex Bisider - La commissione urbanistica sblocca uno dei simboli del degrado cittadino. Si legge su bresciatoday.it