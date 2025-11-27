La conferma è arrivata dall’incidente probatorio e ha il peso di una sentenza scientifica: il Dna Y trovato sulle unghie di Chiara Poggi corrisponde a quello di Andrea Sempio. La perita Denise Albani ha certificato la piena concordanza con le consulenze della procura di Pavia e della difesa di Alberto Stasi, condannato a 16 anni di carcere per l’omicidio della giovane di Garlasco. Si tratta di un punto granitico dell’inchiesta perché non è un accertamento di parte, ma del Tribunale, quindi terzo e indipendente. La perizia avrà valore di prova in un eventuale processo a carico di Sempio, il 37enne amico di Marco Poggi che frequentava saltuariamente la villetta di via Pascoli. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Cultweb.it - Delitto Garlasco, il Dna di Sempio sulle unghie di Chiara è una prova: cosa succede adesso?