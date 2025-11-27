I calcoli biostatistici sulla possibilità di corrispondenza fra le tracce genetiche sulle unghie di Chiara Poggi e il profilo Y di Andrea Sempio sono stati effettuati su una banca dati di oltre 39mila aplotipi nella popolazione dell'Europa occidentale. È quanto apprende LaPresse sulle tabelle inviate ieri dalla perita dell'incidente probatorio, Denise Albani, ai consulenti della difesa del 37enne, Marina Baldi e Armando Palmegiani, della Procura di Pavia, Carlo Previderè e Pierangela Grignani, della famiglia Poggi, Marzio Capra, e al genetista della difesa Stasi, Ugo Ricci. Per calcolare la maggiore probabilità di origine del profilo che identifica una linea paterna maschiale, parziale e misto, trovato sul quinto dito della mano destra e sul primo della mano sinistra della 26enne uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007, la perita ha utilizzato il database di riferimento per la ricerca degli aplotipi in ambito forense denominato YHRD (Y-STR Haplotype Reference Database) che è il più completo archivio esistente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Delitto Garlasco, il Dna di Sempio comparato con 39mila profili in Europa occidentale