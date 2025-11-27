Delitto Garlasco dna sulle unghie di Chiara Poggi compatibile con quello di Andrea Sempio
Possibile svolta nelle nuove indagini sul delitto di Garlasco. Secondo quanto riportano oggi 27 novembre Repubblica, Corriere della Sera e Messaggero ci sarebbe “piena concordanza” tra l’aplotipo maschile Y del Dna rilevato nel 2007 su due unghie della vittima, Chiara Poggi, e la linea paterna del profilo biologico di Andrea Sempio, indagato per omicidio in concorso nella nuova inchiesta della procura di Pavia, guidata da Fabio Napoleone, sull’omicidio. Lo rivelerebbe la perizia della genetista della polizia scientifica, Denise Albani, nominata dalla gip del Tribunale di Pavia, Daniela Garlaschelli, nell’ambito dell’incidente probatorio genetico e dattiloscopico che vedrà la prossima udienza il 18 dicembre. 🔗 Leggi su Lapresse.it
