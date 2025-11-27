Delitto di Garlasco svolta dopo 18 anni | il Dna indica Sempio
La possibile svolta. A diciotto anni dal delitto di Garlasco arriva una svolta che potrebbe riscrivere la storia dell’omicidio di Chiara Poggi. La nuova perizia disposta dal Tribunale di Pavia conferma infatti la compatibilità tra il Dna trovato sotto le unghie della vittima e la linea maschile della famiglia di Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara. La consulente nominata dal giudice, Denise Albani, ha utilizzato tecniche biostatistiche oggi considerate standard a livello internazionale, ma non disponibili all’epoca del processo. Il risultato: il profilo genetico isolato nel 2014, ritenuto in passato troppo degradato, mostra invece 12 marcatori compatibili su 16, un numero sufficiente per una comparazione attendibile. 🔗 Leggi su 361magazine.com
