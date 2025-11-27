Delitto di Garlasco le ultime news | Le tracce sulle unghie di Chiara Poggi compatibili con il Dna di Sempio

Possibile svolta sul caso del delitto di Garlasco: le tracce ritrovate sulle unghie di Chiara Poggi sono compatibili con il Dna di Andrea Sempio, indagato per l’omicidio della ragazza uccisa il 13 agosto 2007, assassinio per il quale è stato condannato in via definitiva Alberto Stasi. A mettere nero su bianco la nuova rivelazione su Andrea Sempio è la perita nominata dal Tribunale di Pavia, Denise Albani. Secondo l’esperta, infatti, il materiale genetico isolato durante le prime indagini, e ritenuto degradato dal perito del processo d’Appello Francesco De Stefano, non solo è comparabile ma, come scrive il Corriere della Sera, ha “restituito una elevatissima percentuale di compatibilità con l’Y di Sempio, ossia la linea maschile della sua famiglia”. 🔗 Leggi su Tpi.it

