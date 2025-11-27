Delitto di Garlasco | il Dna sotto le unghie di Chiara Poggi compatibile con Andrea Sempio La perizia che ribalta tutto

Garlasco (Pavia), 27 novembre 2025 – L' analisi biostatistica condotta dalla genetista Denise Albani del gabinetto di polizia scientifica, e perita nominata dalla gip di Pavia Daniela Garlaschelli nell' incidente probatorio nell'inchiesta che vede indagato Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi, indica che c'è "piena concordanza” tra l'aplotipo Y rilevato nel 2007 su due unghie della ragazza e la linea paterna del profilo biologico dell'indagato: una popolazione di pochissime persone che si riduce ai p arenti in linea maschile. Una conclusione che, per logica investigativa, porta direttamente a Sempio, oggi 38enne e amico di gioventù di Marco Poggi, fratello della vittima del delitto di Garlasco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

