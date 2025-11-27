Delitto di Garlasco il Dna di Sempio sotto le unghie di Chiara
Nuovo capitolo del delitto di Garlasco, a diciotto anni dall’omicidio di Chiara Poggi. Il Dna ritrovato sotto le unghie della vittima potrebbe essere attribuibile ad Andrea Sempio. La genetista Denise Albani, esperta del gabinetto di polizia scientifica e perita nominata dalla gip di Pavia Daniela Garlaschelli nell’incidente probatorio, ha comunicato alle parti un risultato destinato . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
