Delitto di Garlasco arriva la perizia del Tribunale di Pavia | le tracce sulle unghie di Chiara Poggi compatibili con il Dna di Sempio
Dopo diciotto anni, il caso del delitto di Garlasco potrebbe essere arrivato a una svolta incredibile. Denise Albani, perita nominata dal Tribunale di Pavia, ha confermato quanto già evidenziato da Carlo Previderé, consulente della procura: il DNA trovato sotto le unghie di Chiara Poggi è compatibile con quello di Andrea Sempio. La polizia scientifica si è servita della tecnica della biostatistica, dalla quale è emersa una elevatissima percentuale di compatibilità con l’ Y di Sempio, ovvero la linea maschile della sua famiglia. I dati rilevati vanno ad accostarsi a quelli già presentati dal genetista Ugo Ricci, consulente di Alberto Stasi, che avevano portato alla riapertura del caso, dopo l’archiviazione lampo del 2017. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
