Del Vecchio nella Capannina? Luxottica entra nel gruppo Armani
Forte dei Marmi (Lucca), 27 novembre 2025 – Che Leonardo Del Vecchio jr avesse ’corteggiato’ la Capannina prima di concentrare gli investimenti sul Twiga beach club è cosa assai sussurrata. Ma i tanto vociferati passaggi societari potrebbero davvero sancire l’ingresso del rampollo di Luxottica all’interno dello storico locale acquisito dal Gruppo Armani. La disponibilità della Fondazione, le quote del capitale. Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, il gruppo leader degli occhiali, guidato da Francesco Milleri avrebbe già dato disponibilità alla Fondazione Armani e agli eredi a partecipare alla riorganizzazione azionaria, pur senza assumere ruoli di comando. 🔗 Leggi su Lanazione.it
