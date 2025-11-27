Del magnifico centrocampo del Napoli sono rimasti solo McTominay e Lobotka

La notizia della possibile operazione di Gilmour, alle prese con la pubalgia che lo ha messo ko nel match contro il Como del 1° novembre, certifica e ribadisce una realtà ormai evidente: il Napoli avrà soltanto due centrocampisti fino all'apertura del mercato del 2 gennaio. McTominay e Lobotka dovranno caricarsi la mediana, da soli, per sette partite. Forse otto, dipende se il Napoli vincerà o meno la semifinale di Supercoppa contro il Milan. Napoli, c'è un problema (grosso) a centrocampo. Gli altri, a centrocampo, si sono fermati tutti. Kevin De Bruyne: lesione di alto grado del bicipite femorale destro.

