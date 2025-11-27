Dei dei morte e mietitori | un gioco di ruolo ispirato a diablo e dark souls con playtest gratuiti
annuncio e dettagli sulla demo di “gods, death & reapers”. Il titolo “Gods, Death & Reapers” si prepara a entrare nella fase di testing con il rilascio di una open playtest. La prossima opportunità di partecipare agli approfondimenti sullo sviluppo arriverà con una futura alpha, prevista per il 2026, in un contesto di attesa che si configura come una delle più interessanti nel panorama dei giochi di ruolo d’azione. come partecipare alla fase di playtest. Gli utenti interessati possono iscriversi tramite la pagina ufficiale del gioco sulla piattaforma Steam. È possibile richiedere un accesso alle sessioni di prova in futuro, partecipando gratuitamente agli alphas o alle beta che verranno organizzate durante lo sviluppo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it