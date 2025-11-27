Dehors e vaccini arriva il semaforo verde Polemiche sui permessi per le aree vincolate
Dai dehors ai vaccini in farmacia. La Camera ha dato l’ok definitivo al ddl Semplificazioni con 75 articoli che spaziano tra numerosi settori. Non sono mancate le polemiche che si sono accentrate in particolare sull’articolo 40 che introduce il meccanismo del silenzio-assenso per i permessi di costruire riguardanti immobili sottoposti a vincoli relativi all’assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali siano ottenuti e validi i relativi provvedimenti di autorizzazione. "Un condono anticipato su aree a rischio", ha sbottato Nicola Fratoianni (foto) di Avs, che definisce il decreto "criminogeno". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
