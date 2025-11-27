Deforestazione e armi controverse il Ppe vota ancora con l’estrema destra
I centristi del Ppe e i gruppi Ecr (con dentro FdI), Patrioti (Lega insieme a lepenisti e orbaniani) e Nazioni sovrane (l’ultradestra tedesca di AfdD) hanno unito le forze per . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Il limite ignoto Cessione di Donbass e Crimea, riduzione dell’esercito e riconsegna di alcune armi. Intanto i missili russi fanno strage nell’Ovest - facebook.com Vai su Facebook
Riarmo Ue, ok alla proposta della Commissione di non escludere le “armi controverse”: Ppe vota con l’estrema destra - Il Parlamento europeo respinge le obiezioni alla proposta che modifica la definizione di armi vietate nel contesto del piano di difesa europeo ... ilfattoquotidiano.it scrive
Ppe: "Condividiamo la posizione del Consiglio sulla deforestazione" - "Il Ppe condivide per filo e per segno, parola per parola, la posizione espressa dal Consiglio sulla deforestazione". Da ansa.it
Ue, il Ppe fa ancora asse con le destre: rinviata l’attuazione della legge sulla deforestazione. Fonti Socialisti: “Maggioranza non c’è più” - Mentre la maggioranza Ursula si sgretola sulla squadra di nuovi commissari (con lo scontro sui nomi di Teresa Ribera e dell’italiano Raffaele Fitto), il Partito popolare europeo fa nuovamente asse con ... Riporta ilfattoquotidiano.it