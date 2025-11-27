Definito il calendario invernale della Gas Sales Bluenergy

Sono stati ufficializzati dalla Lega Pallavolo Serie A le date e gli orari di gioco nonché la programmazione televisiva delle gare tra la dodicesima (prima di ritorno) e diciottesima giornata (sesta di ritorno) del campionato di SuperLega Credem Banca 2025-2026.Ogni turno vedrà due sfide. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

