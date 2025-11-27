Decreto flussi cosa cambia davvero e cosa prepara il governo

Lanotiziagiornale.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’annuncio non c’è ancora, ma nei ministeri si ragiona già sul prossimo decreto flussi. Il provvedimento approvato definitivamente il 26 novembre 2025 ha fissato il perimetro politico: un sistema di ingressi sempre più selettivo, costruito attorno ai bisogni presunti del mercato del lavoro e alla promessa di velocizzare procedure che, nella realtà, continuano a ingolfarsi. Il voto in Senato per alzata di mano, con la maggioranza compatta e l’opposizione contraria, ha sancito l’ennesima stagione di “governance” dell’immigrazione in cui efficienza e chiusura marciano insieme. Il prossimo decreto nasce in questo solco. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

decreto flussi cosa cambia davvero e cosa prepara il governo

© Lanotiziagiornale.it - Decreto flussi, cosa cambia davvero e cosa prepara il governo

News recenti che potrebbero piacerti

decreto flussi cosa cambiaDecreto Flussi, c'è l'ok definitivo dell'Aula del Senato. Cosa cambia - Il dl prevede una serie di disposizioni in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, oltre che di gestione del fenomeno migratorio. Secondo tg24.sky.it

decreto flussi cosa cambiaDecreto flussi 2026 2028 convertito in legge: cosa cambia e novità in 8 punti - Il Senato ha approvato in via definitiva il Decreto Flussi per il triennio 2026 2028, convertito in Legge. Si legge su ticonsiglio.com

decreto flussi cosa cambiaDecreto Flussi, via libera dal Senato tra le critiche per i tempi troppo lunghi - Nuove regole su nulla osta, controlli, assistenza familiare, ricongiungimenti e ingressi extra- Da quifinanza.it

Cerca Video su questo argomento: Decreto Flussi Cosa Cambia