Decorazioni Natalizie 2025 tendenze massimaliste e design digitale per la casa
L’arrivo di dicembre l’arredamento domestico subisce una metamorfosi. Il Natale 2025 non fa eccezione, anzi abbraccia con entusiasmo il massimalismo e una filosofia decorativa privilegiando l’estetica bold. Sebbene si debbano fare i conti con abitazioni e stanze dalle metrature anche ridotte, il decorativismo si adatta perfettamente all’abitare del Millennio. L’obiettivo finale è creare celebrazioni magiche e ricche di personalità, incoraggiando i consumatori a comprare ciò che amano, anche se risulta fuori dagli schemi o un po’ troppo stravagante. L’eleganza del castlecore. L’estetica castlecore ispira le case per il Natale 2025, rappresentando un’incantevole miscela di grandiosità e romanticismo. 🔗 Leggi su Dilei.it
