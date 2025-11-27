De Martino alla guida di ANIE | rotta su sovranità e innovazione tecnologica
La nomina di Vincenzo de Martino alla guida di ANIE Confindustria Tecnologia apre una fase decisiva per l’industria italiana, chiamata a misurarsi con i cambiamenti energetici, digitali e produttivi. La nuova Presidenza nasce con l’obiettivo di accompagnare le imprese nelle trasformazioni in corso, rafforzando rappresentanza, visione strategica e capacità progettuale. Una Federazione al cuore dell’industria . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
