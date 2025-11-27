De Lio Vicesegretario Generale USIM | Non possiamo più accettare parole vuote | turnisti e volontari ignorati da decenni
Turnisti, volontari e personale specializzato continuano a lavorare con compensi bloccati da decenni, senza un riconoscimento adeguato per la fatica, le competenze e i sacrifici quotidiani. A denunciare la situazione è Luca De Lio, Vicesegretario Generale USIM, che parla di un’ingiustizia ormai intollerabile. «Le regole ci sono, ma nella pratica i compensi restano fermi da anni», sottolinea De Lio. Nonostante la complessità del lavoro, non è mai stata avanzata alcuna proposta concreta di adeguamento per l’indennità di turno, per quella dei volontari o per l’indennità di specializzazione, ancora inesistente. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
Argomenti simili trattati di recente
#oggi il nuovo numero di °a cura del Vicesegretario Generale Vicario #UGL Luigi Ulgiati - facebook.com Vai su Facebook
"Più che costruire comunità Italofonia abbiamo preso coscienza della sua esistenza" afferma il DG De Pedys; "Passare all’atto pratico è l’impegno da domani" ha aggiunto il Vicesegretario generale della Dante Andrea Vincenzoni, concludendo la Prima Confe Vai su X
L’ipotesi Vannacci vicesegretario di Salvini non piace ai fedelissimi che abbandonano il generale - Doveva essere uno tsunami, finirà in un bicchier d'acqua: una tessera di partito in tasca e magari la poltroncina, assieme ad altri tre, da vicesegretario della Lega. Scrive repubblica.it