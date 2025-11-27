Ddl Semplificazioni approvato | cosa cambia per scuola farmacie e imprese

Con 124 voti favorevoli, 73 contrari e 6 astenuti, la Camera ha approvato in via definitiva il Ddl Semplificazioni, un provvedimento collegato alla Manovra e finalizzato a modificare il funzionamento di attività economiche, servizi ai cittadini e pubblica amministrazione. Si tratta in pratica di un testo Omnibus, cresciuto in Senato fino ai 74 articoli, che introduce interventi eterogenei ma accomunati da un unico obiettivo: semplificare, ridurre gli oneri burocratici, accelerare i procedimenti e avvicinare i servizi pubblici alle esigenze di cittadini e imprese. Attività economiche. L’impianto complessivo del Ddl si articola su: misure per le attività economiche, misure per i cittadini e ulteriori semplificazioni riguardanti ambiti specifici come università, sanità, sicurezza pubblica e adempimenti ambientali. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Ddl Semplificazioni approvato: cosa cambia per scuola, farmacie e imprese

