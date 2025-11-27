Dc l’appello per salvare la memoria e il simbolo La proposta di Rotondi

Quando la memoria diventa campo di battaglia, il simbolo rischia di trasformarsi in reliquia contesa. È esattamente ciò che sta accadendo attorno allo scudo crociato, tornato al centro di una disputa che coinvolge pezzi storici della Prima Repubblica e protagonisti della lunga diaspora democristiana. Prima l’affondo degli ex big — Paolo Cirino Pomicino, Giuseppe Gargani, Calogero Mannino, Ortensio Zecchino e Vito Bonsignore — poi la mossa di Gianfranco Rotondi, che sposta l’asticella ancora più in là. Dentro questa sequenza si consuma l’ennesimo capitolo di una saga politica che sembra non trovare pace. 🔗 Leggi su Formiche.net

