Dazn straccia il contratto | ufficiale niente più partite in tv

Grosso disastro con la piattaforma streaming Dazn che affronta l’ennesimo caso critico in anni di servizio. Ha lasciato un intero paese al buio. Da quando ha iniziato la sua attività DAZN, servizio di streaming a pagamento che ha l’esclusiva su molte manifestazioni sportive importanti, ha ricevuto molti iscritti ma anche molte critiche per il tipo di offerta per i clienti che non sempre è stata all’altezza delle aspettative. Vari casi, anche in Italia riguardo le partite di calcio di team tricolori, hanno fatto molto scalpore portando a proteste e lamentele. Dal canto suo ovviamente DAZN ha sempre giustificato queste mancanze con varie argomentazioni a seconda della situazione, tuttavia, quanto accaduto in queste ore rappresenta un caso a se stante. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

© Glieroidelcalcio.com