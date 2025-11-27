Dazn straccia il contratto | ufficiale niente più partite in tv
Grosso disastro con la piattaforma streaming Dazn che affronta l’ennesimo caso critico in anni di servizio. Ha lasciato un intero paese al buio. Da quando ha iniziato la sua attività DAZN, servizio di streaming a pagamento che ha l’esclusiva su molte manifestazioni sportive importanti, ha ricevuto molti iscritti ma anche molte critiche per il tipo di offerta per i clienti che non sempre è stata all’altezza delle aspettative. Vari casi, anche in Italia riguardo le partite di calcio di team tricolori, hanno fatto molto scalpore portando a proteste e lamentele. Dal canto suo ovviamente DAZN ha sempre giustificato queste mancanze con varie argomentazioni a seconda della situazione, tuttavia, quanto accaduto in queste ore rappresenta un caso a se stante. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
DAZN, caos in Belgio: UFFICIALE, interrotta la trasmissione del campionato - Problemi per DAZN, l'emittente satellitare sospende le trasmissioni in Belgio: annuncio ufficiale, cosa sta succedendo ... Scrive calciomercato.it
“Il contratto termina oggi, siamo delusi ma non c’erano alternative”: Dazn non trasmetterà più le partite in Belgio - La stagione è appena cominciata, ma i tifosi delle squadre in Belgio potrebbero non vedere più le partite in televisione. Lo riporta ilfattoquotidiano.it
DAZN lascia al buio il calcio belga, “il contratto termina con effetto immediato”: tifosi disperati - Bufera nel calcio belga per la guerra scoppiata sui diritti TV tra DAZN, Lega e aziende che si sono ritirate a stagione in corso ... fanpage.it scrive