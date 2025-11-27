DAZN rinnova per l’Italia i diritti delle competizioni FIBA fino al 2029
DAZN annuncia il rinnovo dei diritti per la trasmissione in Italia delle principali competizioni FIBA, maschili e femminili, fino al 2029, portando in app quattro anni di grande basket internazionale per tutti gli appassionati e consolidando una collaborazione avviata nel 2023. Questo è un altro accordo rispetto alla notizia del rinnovo siglato fino al 2041. Cosa comprende l’accordo DAZN . L'articolo proviene da Sport in TV. 🔗 Leggi su Sportintv.eu
