Davide Verdolini al comando del 9° Stormo di Grazzanise il 3 dicembre passaggio di consegne

Mercoledì 3 dicembre, alle ore 11, presso il 9° Stormo “Francesco Baracca” di Grazzanise si terrà la cerimonia di avvicendamento al comando tra il colonnello pilota Salvatore Florio, uscente, e il colonnello pilota Davide Verdolini, subentrante. L’evento sarà presieduto dal comandante della 1ª Brigata Aerea O.S., il generale di brigata aerea Diego Sismondini, e vedrà la partecipazione di autorità civili, militari e religiose del territorio, oltre allo schieramento del personale militare e civile dello Stormo. L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it