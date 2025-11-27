David Juventus svolta nel futuro del canadese | dalla Continassa arrivano segnali che vanno in una direzione precisa Gli aggiornamenti

di Luca Fioretti David Juventus, nonostante le voci di mercato la società blinda l’attaccante: nessuna cessione, la dirigenza continua a credere nel suo talento. Il gol decisivo segnato in extremis nella gelida notte di Bodo ha rappresentato una boccata d’ossigeno fondamentale per Jonathan David e per la Juventus, ma le voci di calciomercato attorno all’attaccante canadese non si sono mai del tutto placate. Nelle ultime settimane, complice un avvio di stagione complicato e al di sotto delle aspettative, si sono rincorsi rumors insistenti su un possibile addio già nella sessione invernale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - David Juventus, svolta nel futuro del canadese: dalla Continassa arrivano segnali che vanno in una direzione precisa. Gli aggiornamenti

