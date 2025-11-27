Davanti alle crescenti disuguaglianze una patrimoniale non sarebbe altro che una misura di salute pubblica

L'1% più ricco della popolazione mondiale detiene una ricchezza maggiore di quella complessivamente posseduta dal 95% più povero. E le disparità economiche continuano a crescere: da un lato aumentano le persone che scivolano nella povertà, dall'altro cresce anche il numero dei grandi ricchi, con una concentrazione di patrimonio senza precedenti. Negli ultimi anni la povertà è tornata a crescere in modo preoccupante anche in Italia. Il nuovo Rapporto Caritas 2025 mostra come fasce sempre più ampie della popolazione scivolino ai margini, spesso invisibili alle narrazioni ufficiali.

