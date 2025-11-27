Daredevil | Rinascita 2 problemi in vista? Marvel ha rimosso la data d' uscita dal suo calendario

Dopo che i Marvel Studios avevano confermato l'uscita della seconda stagione per il prossimo marzo, al momento quella data risulta essere stata rimossa dal calendario, ma perché? I Marvel Studios avevano confermato ufficialmente che la seconda stagione di Daredevil: Rinascita avrebbe debuttato su Disney+ il 4 marzo 2026. Tuttavia, la data è stata recentemente rimossa dal suo calendario. I fan erano felici di sapere che non avrebbero dovuto aspettare a lungo per altri episodi dell'Uomo Senza Paura. Purtroppo, la serie potrebbe subire un rinvio. Come notato da The Direct, Disney ha rimosso la data del 4 marzo dalla sezione Daredevil: Rinascita sul suo sito stampa, che originariamente recitava: "Debutta su Disney+ il 4 marzo 2026". 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Daredevil: Rinascita 2, problemi in vista? Marvel ha rimosso la data d'uscita dal suo calendario

