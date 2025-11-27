Danilo sabato sera l’appuntamento con la storia | l’ex capitano della Juventus sarà impegnato in finale di Copa Libertadores Il brasiliano vicino ad un record mondiale

Danilo, l’ex capitano in finale di Libertadores: può diventare il primo a vincere due volte sia la Champions League sia la coppa sudamericana. La finale di Copa Libertadores, in programma sabato sera a Lima, non è solo un affare brasiliano tra Palmeiras e Flamengo. In campo, scenderà un ex capitano della Juventus che punta a un record mondiale mai raggiunto nella storia del calcio. Si tratta di Danilo, che oggi milita nel Flamengo. Danilo sogna un traguardo leggendario: diventare il primo calciatore al mondo a conquistare per ben due volte sia la Champions League sia la Copa Libertadores. L’impresa potrebbe concretizzarsi se il suo Flamengo dovesse trionfare nella finale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

