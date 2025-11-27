Danila Altobelli nominata Vice Direttore Generale della Difesa | il plauso di Sora

Frosinonetoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La dottoressa Danila Altobelli, attualmente dirigente presso il Ministero della Difesa, è stata formalmente nominata Vice Direttore Generale del Dicastero, incarico che assumerà a partire dal 1° dicembre.La notizia non è passata inosservata nella sua città d’origine: il Comune di Sora — con in. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

