Danila Altobelli nominata Vice Direttore Generale della Difesa | il plauso di Sora
La dottoressa Danila Altobelli, attualmente dirigente presso il Ministero della Difesa, è stata formalmente nominata Vice Direttore Generale del Dicastero, incarico che assumerà a partire dal 1° dicembre.La notizia non è passata inosservata nella sua città d’origine: il Comune di Sora — con in. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
