Damigelle in nero al matriomonio | il nuovo romanticismo

Life&People.it Per anni il nero è stato il colore sospetto delle cerimonie: quello che si evita per educazione, quello che “non si usa”, quello che sembra dire troppo in un giorno dedicato alla promessa. Eppure la moda, come ogni linguaggio vivo, non obbedisce alle regole per inerzia: le ascolta, le attraversa, poi le supera. Un nuovo immaginario bridal in cui le damigelle scelgono il nero non come provocazione, ma come atto di stile consapevole; una scelta che si muove tra suggestioni neo-goth e un’idea di chic urbano più adulta, più cinematografica, più moderna. Parlando di abiti neri da matrimonio, non si descrive un capriccio cromatico, bensì un cambio culturale: il modo in cui oggi si costruisce la cerimonia come narrazione visiva, e il ruolo che le amiche della sposa giocano dentro quella storia. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Emily Rose cerimonia. . Perfetta, raffinata e luminosa nel suo abito nero Emily Rose. Eleganza senza tempo. #abitoNero #eleganza #emilyrosecerimonia #outfitdiciottesimo #diciottesimo - facebook.com Vai su Facebook

Damigelle in nero: il trend dei matrimoni 2025 per le amiche della sposa tra chic e neogoth - Se pensiamo alle damigelle di un matrimonio la prima immagine ce le rimanda alla mente vestite di delicate tonalità pastello. Riporta vanityfair.it

Abiti da cerimonia primaverili: i modelli più chic per damigelle and co. - Con l'arrivo della primavera arrivano infatti i primi inviti che, come da tradizione, richiedono il look giusto per affrontarli al ... grazia.it scrive

“Le mie damigelle mi stanno rovinando l’organizzazione del matrimonio, sembra che non gli importi nulla”: lo sfogo di una sposa su Reddit - Una donna si è rivolta a Reddit per sfogarsi a proposito delle sue damigelle che la “stressano” e “rovinano l’organizzazione del matrimonio” con la loro mancanza di impegno. Riporta ilfattoquotidiano.it