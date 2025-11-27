Dall' unicorno Suigo alla fame di Della Valle | il talento al centro della nuova Italia di Banchi
Per la gara di qualificazione al Mondiale contro l'Islanda, il c.t. lancia alcuni giovani d'oro come Suigo e Ferrari, guidati dall'esperienza di Della Valle e Tonut. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
