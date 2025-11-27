Dall’infortunio alla Champions La favola dell’ex granata Vergara

Ilrestodelcarlino.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Come in una favola. Con un lieto fine tanto straordinario quanto inaspettato, ma meritatissimo. Solo sei mesi fa era in B con la Reggiana; martedì sera, invece, Antonio Vergara ha esordito in Champions League con la maglia del Napoli che ha battuto 2 a 0 il Qarabag. La stoffa era già tutta lì da vedere e il trequartista classe 2003 l’ha sempre messa in mostra. Cinque gol e otto assist nelle 42 presenze in maglia granata che avrebbero potuto essere di più, se il ginocchio non avesse fatto crac a settembre 2023, contro la Cremonese, nella prima delle due stagioni in granata. Un infortunio serio, superato in soli sette mesi con la ‘cazzimma’ tipica di quelli che poi fanno strada. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

dall8217infortunio alla champions la favola dell8217ex granata vergara

© Ilrestodelcarlino.it - Dall’infortunio alla Champions. La favola dell’ex granata Vergara

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

La favola del Kairat Almaty porta la Champions League in… Cina - La storica prima volta della squadra del Kairat Almaty (Kazakistan) costringerà le avversarie in Champions League a un viaggio massacrante. Lo riporta panorama.it

I viaggi infiniti e la moda: la favola del Kairat Almaty, avversario dell’Inter in Champions League - Dalle lunghe trasferte in Champions League alle passerelle della Fashion Week: ecco la favola del Kairat Almaty, prossimo avversario dell’Inter Energia, radici storiche e visione internazionale. Lo riporta gianlucadimarzio.com

Cerca Video su questo argomento: Dall8217infortunio Champions Favola Dell8217ex