Dall’infortunio alla Champions La favola dell’ex granata Vergara
Come in una favola. Con un lieto fine tanto straordinario quanto inaspettato, ma meritatissimo. Solo sei mesi fa era in B con la Reggiana; martedì sera, invece, Antonio Vergara ha esordito in Champions League con la maglia del Napoli che ha battuto 2 a 0 il Qarabag. La stoffa era già tutta lì da vedere e il trequartista classe 2003 l’ha sempre messa in mostra. Cinque gol e otto assist nelle 42 presenze in maglia granata che avrebbero potuto essere di più, se il ginocchio non avesse fatto crac a settembre 2023, contro la Cremonese, nella prima delle due stagioni in granata. Un infortunio serio, superato in soli sette mesi con la ‘cazzimma’ tipica di quelli che poi fanno strada. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
