Dalle distrofie ai tumori rari | ecco i progetti finanziati da Telethon e Cariplo

Corrieretoscano.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un fascio di luce sulle zone d’ombra del nostro Dna. Si rinnova la sinergia tra Fondazione Telethon e Fondazione Cariplo. Le due realtà hanno annunciato i vincitori della quarta edizione del loro bando congiunto. I numeri raccontano un impegno concreto: 3,6 milioni di euro stanziati per finanziare 26 nuovi progetti di ricerca. L’iniziativa coinvolge 35 gruppi di ricerca sparsi in 11 regioni italiane. Non è un intervento isolato, ma parte di una strategia a lungo termine. Dal 2021 a oggi, l’alleanza tra le due Fondazioni ha iniettato nel sistema scientifico nazionale oltre 17 milioni di euro. Un “tesoretto” che ha permesso di attivare 85 progetti complessivi e sostenere il lavoro di 125 laboratori. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

