Dalla studentessa all’amministrativa Sfilano orgoglio e dubbi
Con il titolo 'Dal multilateralismo al mondo unito', il professor Massimiliano Guderzo ha tenuto la prolusione. Nell'attuale scenario in cui i valori in cui crediamo sono calpestati ovunque, dall'Europa all'Asia, dall'Africa alle Americhe, si muove l'intervento del docente di Storia delle relazioni internazionali: "Il mondo è già unito. Lo vedono bene dall'alto, privo di confini, gli inquilini fluttuanti della Stazione spaziale internazionale, che ci ronza attorno paziente e operosa dal 2000. Dobbiamo aiutarlo a riscoprirsi così, per gradi, avanzando per compromessi coraggiosi e multilaterali verso l'unità politica interna ai continenti, tappa intermedia, e poi andando oltre, costruendo l'identità cosmopolita nella casa comune mondiale mentre correggiamo il cambiamento climatico e riapprendiamo l'uso lungimirante delle risorse".
Agnese Panfili è la prima sindaca del Consiglio dei ragazzi E' avvenuta ieri pomeriggio, nella Sala consiliare, la proclamazione della sindaca del Consiglio dei Ragazzi Agnese Panfili. La studentessa raccoglie il testimone da Alfredo Claretti.
Studentessa con PDP viene bocciata dopo cinque insufficienze, la famiglia fa ricorso al TAR ma lo perde. I giudici confermano la legittimità della mancata ammissione