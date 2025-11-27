Dalla studentessa all’amministrativa Sfilano orgoglio e dubbi

Con il titolo ‘Dal multilateralismo al mondo unito’, il professor Massimiliano Guderzo ha tenuto la prolusione. Nell’attuale scenario in cui i valori in cui crediamo sono calpestati ovunque, dall’Europa all’Asia, dall’Africa alle Americhe, si muove l’intervento del docente di Storia delle relazioni internazionali: "Il mondo è già unito. Lo vedono bene dall’alto, privo di confini, gli inquilini fluttuanti della Stazione spaziale internazionale, che ci ronza attorno paziente e operosa dal 2000. Dobbiamo aiutarlo a riscoprirsi così, per gradi, avanzando per compromessi coraggiosi e multilaterali verso l’unità politica interna ai continenti, tappa intermedia, e poi andando oltre, costruendo l’identità cosmopolita nella casa comune mondiale mentre correggiamo il cambiamento climatico e riapprendiamo l’uso lungimirante delle risorse". 🔗 Leggi su Lanazione.it

