Dalla Russia con amore
I nfuria lo scandalo della conversazione telefonica intercettata tra l’inviato americano e quello russo. È incredibile che colloqui così delicati e segreti siano stati intercettati e passati ai giornali. Fausto Rolandi via email Gentile lettore, non c’è dubbio che nella telefonata l’inviato americano Steve Witkoff usi un atteggiamento molto cordiale, quasi amichevole, con il delegato russo Yuri Ushakov. Ma dov’è lo scandalo? È probabile che Witkoff si comporti allo stesso modo con gli emissari ucraini. In fondo, fa quel che deve fare, “cerca di vendere un accordo in cui entrambe le parti devono avere e devono dare” come ha detto Trump, che per una volta sembra l’unico assennato. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Scopri altri approfondimenti
#unagiornataparticolare Il femminicidio di Poppea: l'amore di Nerone finito in tragedia - facebook.com Vai su Facebook
Dalla Russia con amore - Infuria lo scandalo della conversazione telefonica intercettata tra l’inviato americano e quello russo. Come scrive lanotiziagiornale.it
Da Sanremo alla Russia per amore - it, parte per la Russia per raggiungere a Surgut (Siberia) Alyona, conosciuta un’e ... Si legge su riviera24.it
"Dalla Russia con amore": nel team di medici destinato a Bergamo anche militari russi esperti in guerra batteriologica - Putin corre in aiuto dell'Italia e invia nel nostro Paese un team di 120 medici con destinazione l'ospedale da campo di Bergamo, Con loro arrivano anche 600 ventilatori polmonari e altro materiale di ... Da tgcom24.mediaset.it