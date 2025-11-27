Dalla Russia con amore

I nfuria lo scandalo della conversazione telefonica intercettata tra l’inviato americano e quello russo. È incredibile che colloqui così delicati e segreti siano stati intercettati e passati ai giornali. Fausto Rolandi via email Gentile lettore, non c’è dubbio che nella telefonata l’inviato americano Steve Witkoff usi un atteggiamento molto cordiale, quasi amichevole, con il delegato russo Yuri Ushakov. Ma dov’è lo scandalo? È probabile che Witkoff si comporti allo stesso modo con gli emissari ucraini. In fondo, fa quel che deve fare, “cerca di vendere un accordo in cui entrambe le parti devono avere e devono dare” come ha detto Trump, che per una volta sembra l’unico assennato. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it